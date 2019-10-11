На матчі Україна - Португалія працюватиме бригада арбітрів з Англії

Джерело - УАФ.
УЄФА призначив суддівську бригаду, яка працюватиме на матчі відбору до Євро-2020 між збірними України та Португалії.
14 жовтня на поле київського НСК Олімпійський команди виведе суддівська бригада з Англії на чолі із 40-річним Ентоні Тейлором. На лініях йому допомагатимуть Гарі Бесвік та Адам Нунн. У ролі четвертого арбітра виступить Крейг Поусон.
Матч у Києві розпочнеться о 21.45.
Нагадаємо, збірна Португалії втратила ще одного гравця перед матчем з Україною.
Раніше повідомлялося, що залишив збірну Рафа Сілва.