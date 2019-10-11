Шаран: Коли запросили до Олександрії, зламався Мерседес і не дістався на збір команди

Володимир Шаран на перший збір Олександрії не дістався через зламаний новий Мерседес по дорозі до Криму.

"Було дуже приємно, коли якось взимку мені подзвонив віце-президент олександрійського клубу Ігор Матаков. Він і повідомив, що президент Олександрії Микола Лавренко хоче бачити мене на посаді головного тренера команди. Я повинен був їхати в Крим, де олександрійці перебували на зборі. Але по дорозі туди о восьмій ранку у мене зламалася машина. Хоча це був новий Мерседес, в ньому "полетів" двигун - чи то від 27-градусного морозу, чи то з іншої причини.

Я довго стояв в полі, так до Криму і не доїхавши (посміхається). У той час подумалося: О, Боже - якийсь нефарт з цією командою!. Нічого іншого не залишалося, як зателефонувати Матакову і пояснити ситуацію. Сказав, що не можу дістатися - мовляв, вибачайте.

До Криму їхати вже не став, приїхав до Олександрії після того, як команда повернулася зі збору. І відразу приступив до своїх обов'язків", - згадав Шаран.