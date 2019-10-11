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Родрігес: Динамо - п'ятизірковий клуб, у якому все добре

Сьогодні 12:56 449 0
Жерсон про своє перебування у київському клубі
Родрігес: Динамо - п'ятизірковий клуб, у якому все добре
#Родрігес, #Динамо

Джерело - sport.ua.

Нападник Динамо та збірної Люксембургу Жерсон Родрігес нічого б не змінював у своїй кар'єрі. 

Про це він заявив в інтерв'ю .

"Я перебуваю на контракті в Динамо - п'ятизірковому клубі. У нас все йде добре, особливо в Лізі Європи. Що стосується збірної Люксембургу, то я пишаюся тим, що зупинив свій вибір на виступі за цю команду. Там я відчуваю себе справжнім членом сім'ї. Якби я міг що-небудь змінити в своїй кар'єрі, то нічого б не робив", - сказав Жерсон Родрігес.

Раніше, Пиварич порівняв Шахтар із Манчестер Сіті.

Нагадаємо, Динамо зіграє товариський матч із клубом Другої ліги.

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