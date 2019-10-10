Шапаренко та Русин у стартовому складі на матч із Румунією

Джерело - Чемпіон.
Став відомий стартовий склад молодіжної збірної України на відбірковий матч Євро-2021 з Румунією.
Головний тренер збірної України Руслан Ротань визначився зі стартовим складом збірної України U-21.
Стартовий склад:
Україна: Білик, Милованов, Попов, Чеберко, Биков, Дубінчак, Чех, Шапаренко, Ледньов, Топалов, Русин
Запасні: Кучерук, Бондар, Алібеков, Конопля, Смирний, Кожушко, Мудрик, Цітаїшвілі, Супряга
Матч розпочнеться о 20:30.
Раніше, Ротань назвав фаворитів групи у відборі на чемпіонат Європи.
Нагадаємо, Україна зберегла своє місце у рейтингу ФІФА.