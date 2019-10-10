Шапаренко та Русин у стартовому складі на матч із Румунією

Цітаїшвілі та Супряга залишились у запасі

Джерело - Чемпіон.

Став відомий стартовий склад молодіжної збірної України на відбірковий матч Євро-2021 з Румунією.

Головний тренер збірної України Руслан Ротань визначився зі стартовим складом збірної України U-21.

Стартовий склад:

Україна: Білик, Милованов, Попов, Чеберко, Биков, Дубінчак, Чех, Шапаренко, Ледньов, Топалов, Русин

Запасні: Кучерук, Бондар, Алібеков, Конопля, Смирний, Кожушко, Мудрик, Цітаїшвілі, Супряга

Матч розпочнеться о 20:30.

Раніше, Ротань назвав фаворитів групи у відборі на чемпіонат Європи.

Нагадаємо, Україна зберегла своє місце у рейтингу ФІФА.