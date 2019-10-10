Джерело - УАФ.
Збірна України на кожний матч виходить із думками перемогу.
Про це розповів півзахисник національної збірної України Руслан Маліновський.
"Мотивацію напередодні завтрашнього матчу? Завжди приємно перебувати в ситуації, коли команда на позитивній хвилі, демонструє хороший футбол. Нам потрібно підтримувати цю планку і, звісно, перемогти.
Перед кожною грою ми не дивимося на суперника. Завжди виходимо з думками тільки про перемогу", - розповів Маліновський.
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