Збірна України на кожний матч виходить із думками перемогу.

Про це розповів півзахисник національної збірної України Руслан Маліновський.

"Мотивацію напередодні завтрашнього матчу? Завжди приємно перебувати в ситуації, коли команда на позитивній хвилі, демонструє хороший футбол. Нам потрібно підтримувати цю планку і, звісно, перемогти.

Перед кожною грою ми не дивимося на суперника. Завжди виходимо з думками тільки про перемогу", - розповів Маліновський.