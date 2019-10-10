Колос вимагає скасувати несправедливе покарання

Колос звернувся до Асоціації футболу України щодо скасування червоної картки захиснику Максиму Максименко.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Колос направив листа до УАФ, в якому виступив з проханням посприяти оцінці дії арбітра матчу Андрія Коваленка з метою можливого скасування покарання на захисника Максима Максименка.

Нагадаємо, минулих вихідних полтавський рефері судив поєдинок 10-го туру УПЛ між Колосом і Динамо (0:4), допустивши ряд грубих помилок, які вплинули на результат матчу.