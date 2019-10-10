Несенюк: Павелко вирішив ще раз набрехати про Динамо і доручив це Маркевичу

Мирон Маркевич не читав регламенту ФІФА і тому публічно верзе відверті дурниці.

Про це заявив керівник департаменту Динамо по роботі із ЗМІ Микола Несенюк, написавши у Facebook.

"Сьогодні зранку шановний Мирон Маркевич публічно виявив своє занепокоєння відсутністю футболістів Динамо у юнацьких збірних України, які цими днями мають провести по два неофіційних контрольних матчі. Обурення голови комітету УАФ із національних збірних досягло такого рівня, що він, знову таки, публічно, вимагає від виконкому УАФ зобов’язати клуби відпускати гравців на усі без винятку матчі юнацьких збірних.

Якби таке сказав хтось інший, то нехай. Але ж Мирон Маркевич формально начальник усіх футбольних збірних України! Людина на такій посаді просто зобов’язана знати регламент ФІФА, який є для УАФ футбольною конституцією, а кожне порушення регламенту ФІФА є приводом для позову у добре відомий усім спортивний суд у Швейцарії.

Не вірю, що така досвідчена людина, як Мирон Маркевич, про регламент не знає. Тоді залишається лише один варіант. Керівник УАФ Андрій Павелко забажав ще раз набрехати народу про Динамо, але не захотів "підставлятися", бо теж знає регламент ФІФА. Ось і доручив це Мирону Маркевичу. У якого, швидше за все, немає вибору", - зокрема написав Несенюк.