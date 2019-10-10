Наставник Румунії U-21: Матч із Україною буде визначальним

Головного тренера молодіжної збірної Румунії Тудор Белуце не лякає те, що у складі збірної України є чемпіони світу.

Про це він заявив прес-службі румунської федерації футболу.

"Настав час показати, що ми достойні виходу на Євро-2021. Вважаю, що матч з Україною є визначальним. Адже на наступний матч, із Північною Ірландією, маємо вирушати в хорошому настрої. Україна – чемпіон світу U20, міцна, агресивна команда, але я довіряю хлопцям.

На Євро я помітив, що ми можемо грати нарівні з будь-яким суперником. Завжди виходимо на поле, щоб перемагати", - зазначив Белуце.