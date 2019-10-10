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Гвардіола назвав, кого він не продасть з Манчестер Сіті навіть за 500 мільйонів євро

Сьогодні 08:40 1356 0
Фоден не продається
Гвардіола назвав, кого він не продасть з Манчестер Сіті навіть за 500 мільйонів євро
#Фоден, #МанСіті, #Гвардіола

Джерело - iSport.ua.

Наставник Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола не продасть свого молодого гравця Філа Фодена навіть за дуже велику суму.

Про це він заявив в інтерв'ю The Sun.

"Ми не просто так дали йому новий контракт. Це єдиний футболіст, якого не можна продати за жодних обставин. Навіть за 500 мільйонів євро не віддамо.

Фоден не буде нікуди йти, він - і є Ман Сіті. На його позицію ми не збираємося нікого підписувати. Коли Сілва піде, то ми знаємо, хто стане нашим чарівником", - сказав Гвардіола.

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