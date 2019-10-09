Андрій Тотовицький прокоментував відновлення після травми

Хавбек Шахтаря Андрій Тотовицький, який відновився після травми, намагається набрати оптимальну форму.

Про це розповів сам гравець.

"Тренуюся тільки п'ять днів. Звичайно, відчуваю себе поки не на сто відсотків, але поступово все краще. До оптимальної форми ще багато працювати. Травма була важкою, довго відновлювався.

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Слава Богу, сьогодні вже перший раз зіграв. Для мене кожна хвилина зараз на вагу золота", - сказав Тотовицький", - розповів Тотовицький.

Нагадаємо, Шахтар зіграє з Динамо у 1/8 фіналу Кубка України.