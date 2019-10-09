На матч Україна - Литва продано близько 35 тисяч квитків

На матчі очікується аншлаг

Реалізовано близько 35 тисяч квитків на матч кваліфікації Євро-2020 Україна - Литва.

Про це повідомляють телеканали Футбол 1/2.

Всього стадіон Металіст, на якому відбудеться зустріч, розрахований на 40 тисяч глядачів.

У касах ще є квитки на матч, хоча раніше УАФ повідомляла , що на цю зустріч квитки продаватимуть виключно через сайт ticketsbox.com .

Матч відбудеться 11 жовтня, початок - 21.45.

Раніше, Україна - Литва: де дивитися матч кваліфікації Євро 2020.