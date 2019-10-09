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Клуб Першої ліги буде співпрацювати з Андерлехтом

Сьогодні 10:55 194 0
Бельгійські гості у Русі
Клуб Першої ліги буде співпрацювати з Андерлехтом
#Рух, #Ящук

Джерело - ФК Рух.

Базу Руху відвідали тренер юнацької команди Андерлехта Олег Ящук і футбольний агент Сергій Серебренников.

Про це повідомляє офіційний сайт львівського клубу.

Вони відвідали тренування першої команди, академію клубу.

"Серебренников - один з кращих українських футбольних агентів. Адже він працює з європейськими клубами. Серед його клієнтів Руслан Маліновський, який грає в Аталанті, Андрій Ярмоленко - в Вест Гемі. Сергій працює в компанії, яка ці трансфери втілює в життя.

Йому було дуже цікаво подивитися на рухівців під час тренування. Відкрию невеликий секрет: за деякими нашими молодими гравцями будуть стежити. Все залежить від них самих.

В особі Олега Ящука ми знайшли хорошого партнера - команду Андерлехт. Думаю, це буде один з клубів-побратимів Руху. Це великий бельгійський клуб з історією.

У майбутньому наші молоді тренери матимуть можливість поїхати туди на стажування. А коли запрацює академія Руху, то наші вихованці будуть їздити в Бельгію на турніри", - сказав спортивний директор Руху Володимир Лапіцький.

Раніше, президента Руху можуть довічно відсторонити від футболу за образу арбітру після кубкового матчу Рух - Маріуполь (0:1), який відбувся 2 жовтня у Львові.

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