Клуб Першої ліги буде співпрацювати з Андерлехтом

Джерело - ФК Рух.
Базу Руху відвідали тренер юнацької команди Андерлехта Олег Ящук і футбольний агент Сергій Серебренников.
Про це повідомляє офіційний сайт львівського клубу.
Вони відвідали тренування першої команди, академію клубу.
"Серебренников - один з кращих українських футбольних агентів. Адже він працює з європейськими клубами. Серед його клієнтів Руслан Маліновський, який грає в Аталанті, Андрій Ярмоленко - в Вест Гемі. Сергій працює в компанії, яка ці трансфери втілює в життя.
Йому було дуже цікаво подивитися на рухівців під час тренування. Відкрию невеликий секрет: за деякими нашими молодими гравцями будуть стежити. Все залежить від них самих.
В особі Олега Ящука ми знайшли хорошого партнера - команду Андерлехт. Думаю, це буде один з клубів-побратимів Руху. Це великий бельгійський клуб з історією.
У майбутньому наші молоді тренери матимуть можливість поїхати туди на стажування. А коли запрацює академія Руху, то наші вихованці будуть їздити в Бельгію на турніри", - сказав спортивний директор Руху Володимир Лапіцький.
Раніше, президента Руху можуть довічно відсторонити від футболу за образу арбітру після кубкового матчу Рух - Маріуполь (0:1), який відбувся 2 жовтня у Львові.