Караваєв: Про Португалію подумаємо тільки після Литви

Успіхи в останніх матчах додають впевненості футболістам збірної України.

Про це заявив гравець збірної України Олександр Караваєв.

"На емоції впливає тільки те, що ми набрали хороший хід і не хочемо його зменшувати. Хочемо тільки покращувати свою гру. Це більше додає впевненості: виходимо, знаємо, що ми робимо, відштовхуємося від своєї гри. Звичайно, хочемо тільки перемагати. Налаштовуємося на хороший футбол і будемо робити те, що від нас вимагає тренерський штаб.

Важливіша гра з Португалією чи з Литвою? З Литвою, звичайно. Вона найближча, думаємо тільки про неї. Після Литви вже будемо думати про Португалію", - сказав Караваєв.