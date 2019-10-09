Караваєв: Про Португалію подумаємо тільки після Литви

Джерело - footboom.com.
Успіхи в останніх матчах додають впевненості футболістам збірної України.
Про це заявив гравець збірної України Олександр Караваєв.
"На емоції впливає тільки те, що ми набрали хороший хід і не хочемо його зменшувати. Хочемо тільки покращувати свою гру. Це більше додає впевненості: виходимо, знаємо, що ми робимо, відштовхуємося від своєї гри. Звичайно, хочемо тільки перемагати. Налаштовуємося на хороший футбол і будемо робити те, що від нас вимагає тренерський штаб.
Важливіша гра з Португалією чи з Литвою? З Литвою, звичайно. Вона найближча, думаємо тільки про неї. Після Литви вже будемо думати про Португалію", - сказав Караваєв.
Матч відбору на Євро-2020 Україна - Литва відбудеться в Харкові на ОСК Металіст у п'ятницю, 11-го жовтня, о 21:45 за київським часом.
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