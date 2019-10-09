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Кобахідзе: Жодних фінансових претензій до Ворскли не маю

Сьогодні 14:53 101 0
Екс-гравець заперечив претензії до полтавського клубу
Кобахідзе: Жодних фінансових претензій до Ворскли не маю
#Кобахідзе, #Ворскла

Джерело - ФК Ворскла.

Ворскла не має боргів перед екс-гравцем Сандро Кобахідхе, який нині виступає у СК Дніпро-1.

Про сам футболіст заявив  прес-службі полтавського клубу

"Зараз усі мої думки пов’язані з Дніпром-1, я всіма думками з цією командою. А щ стосується простого життя, то Полтава для мене завжди буде в числі особливих міст, бо ж немало часу там провів. У моєї родини й досі там є улюблені місця: парки відпочинку, ресторани грузинської кухні тощо. Як ви вже самі відстежили, цього разу з нашою маленькою донечкою приїхали в один із дуже популярних релакс-комплексів у передмісті Полтави. У футбольному плані мене зараз нічого з Ворсклою не пов’язує, та друзів залишилось немало, і я завжди цікавлюсь новинами зі стану команди.  

Між деякими футболістами, серед яких був і я, та тренерами відбулася розмова, після якої кожен вирішив по-своєму, і це нормально. Тож, наші шляхи розійшлися, та з керівниками, з усіма, хто й досі працює в клубному офісі, в мене залишись дуже теплі стосунки. Тепло спілкуємось час від часу, жодних претензій, у тому числі й фінансових, один до одного не маємо", - сказав Кобахідзе. 

Раніше повідомлялося, що Кобахідзе судиться із клубом через борги.

Нагадаємо, Ворскла зіграла внічию із Маріуполем.

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