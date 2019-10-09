Шевченко розповів про зустріч з Мальдіні у Мілані

У Мілан Андрій Шевченко літав не тільки подивитися матч Аталанта - Шахтар, а й зустрітися з екс-партнерами по команді.

Про це Андрій Шевченко заявив в ефірі радіо Мова футболу.

"У мене недавно був День народження. Приїхавши в Мілан, я зателефонував багатьом екс-партнерами по команді і запросив їх провести час разом зі мною. Хтось зміг прийти, хтось ні. Ми добре поспілкувалися, згадали класні часи, коли ми всі разом грали в одній команді і досягали чудових результатів.

Хто був, крім Мальдіні? Були екс-партнери по Мілану - Бобан, Альбертіні, Діда, Сержіньо, чекали Костакурту, але у нього ефір пізно закінчився, оскільки в цей день була Ліга чемпіонів. Амброзіні також був. Ми дуже добре провели час", - сказав Шевченко.