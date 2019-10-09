Представники рівненського клубу прокоментували бійку з уболівальниками

Стали відомі подробиці скандального матчу Понебель - Корнин у першості Рівненського району, який відбувався у селі Городок. Де під час матчу футболісти побилися із уболівальниками.

Свою версію виклали головні дійові особи інциденту, представники клубу Корнин:

"На 82-й хвилині матчу наша команда вигравала з рахунком 4:0 і під час гри наш гравець Роман Шаленик у повітряній боротьбі отримав у наслідок удару ліктем під око розсічення, - пишуть корнинці. – Оскільки наші суперники не змогли забезпечити медиків на гру, допомогу постраждалому надавали наші гравці та наша вболівальниця, яка навчається на медика.

Під час надання допомоги гравцю, який стікав просто кров‘ю, гравці місцевої команди Роко з Городка почали вигукувати з трибун на нашу сторону неприємні слова: "Там ніякого фолу не було", "для чого симулювати" , "ви приїхали до нас балет танцювати чи в футбол грали?", "навчіться грати в футбол", "ви п…си"). Ці образи підсилювалися погрозами.

Звичайно, ми відповідали так само агресивно. Мовчати ми не будемо. Але при цьому наша команда була стриманою та сприймала все спокійно. Замість того, щоб тим "вболівальникам" спуститися та допомогти хлопцю, вони провокували нас на бійку. Хлопці сказали, щоб вони подивилися, яка там "симуляція". Через п’ять хвилин ці "вболівальники" спустилися вниз до представника нашої команди та налетіли на нього з кулаками. На хвилиночку, чоловікові 50 років, а тим псевдовболівальникам – максимум по 25. Та їх різниця у віці не зупинила. Вони кинули чоловіка під ноги і почали лупцювати. Логічно, що наші хлопці не могли стояти і дивитися на таке свавілля. Вони почали відштовхувати тих вболівальників, після чого вони переключилися на нас і на наших гравців. Ось і ми оборонялися, як могли. Під час бійки зі сторони гравців Рокко лунали постріли. Увесь цей час наш гравець продовжував лежати на полі з розсіченням.

Чимало присутніх фіксували всі події на відео. Але відео неповне, і на ньому є лише ті моменти, коли ми оборонялися. На основі тих записів люди вирішили, що ми погані та що наші гравці – бидло. Однак на відео лише фрагменти з бійки, які не дають повноти картини", йдеться у повідомленні.