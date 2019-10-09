Представники рівненського клубу прокоментували бійку з уболівальниками

Мій профіль
Усик: Ми готуємося до битви
Вчора 23:24 478
Шевченко: Надіюсь ми потрапимо на Євро-2020
Вчора 20:26 801
Суперником Усика стане американець Візерспун
Вчора 20:05 1826
Суперник Усика Спонг провалив допінг-тест
Вчора 07:24 7703
Українські гімнасти вибороли 5 ліцензій на Олімпіаду
07.10.2019 22:17 535
Маркевич вказав причину відставки із Агробізнеса
07.10.2019 21:37 2166
Успіх Бех-Романчук і Магучіх та олімпійська ліцензія естафетниць. Підсумки чемпіонату світу 2019
07.10.2019 16:53 2495
Аргентинський футболіст загинув на вечірці, впавши з балкона
07.10.2019 13:08 2323
Україна посіла 21 сходинку в медальному заліку чемпіонату світу
07.10.2019 09:31 1498
Рейтинг WTA: Новий рекорд Ястремської і втрата позиції Світоліною
07.10.2019 08:48 19112
Навколо спорту
Блоги
У Швеції встановили пам'ятник Ібрагімовичу
У Швеції встановили пам'ятник Ібрагімовичу Valeriy Ruchka
Вчора 19:45 394
Шовковський досі у формі. Тренування екс-голкіпера у тренажерці
Шовковський досі у формі. Тренування екс-голкіпера у тренажерці Valeriy Ruchka
Вчора 13:20 834
У Рівненській області футболісти жорстоко побили власних уболівальників
У Рівненській області футболісти жорстоко побили власних уболівальників Valeriy Ruchka
Вчора 10:59 1299 2
Збірна України провела тренування у спортзалі
Збірна України провела тренування у спортзалі Valeriy Ruchka
Вчора 10:01 609
Яскраве шоу від Дениса Берінчика. Український чемпіон вийшов на ринг в образі легендарного кіногероя
Яскраве шоу від Дениса Берінчика. Український чемпіон вийшов на ринг в образі легендарного кіногероя Андрій Твердохліб
07.10.2019 18:44 1012
Ганнібал Лектер і захист титулу. Фоторепортаж бою Берінчик - Лопез Морено
Ганнібал Лектер і захист титулу. Фоторепортаж бою Берінчик - Лопез Морено Андрій Твердохліб
07.10.2019 17:25 452 1
Підтримай Шахтар в Манчестері!
Підтримай Шахтар в Манчестері! Valeriy Ruchka
07.10.2019 11:42 2074
Зворушливе виконання Гімну України перед боєм Дерев'янченко - Головкін
Зворушливе виконання Гімну України перед боєм Дерев'янченко - Головкін Андрій Твердохліб
07.10.2019 10:29 835
Легендарна пісня харківських ультрас Путін - ху*ло - на віка
Легендарна пісня харківських ультрас Путін - ху*ло - на віка Андрій Твердохліб
07.10.2019 10:05 647 1
Дівчина дня. Найсексуальніша легкоатлетка світу - українка Марина Бех-Романчук
Дівчина дня. Найсексуальніша легкоатлетка світу - українка Марина Бех-Романчук Андрій Твердохліб
06.10.2019 21:11 6101 1
ТОП-5 футболістів які вплинули на кар'єру Зінченка - ТРЕНДЕЦЬ
ТОП-5 футболістів які вплинули на кар'єру Зінченка - ТРЕНДЕЦЬ Valeriy Ruchka
05.10.2019 20:52 698
Шахтар і Parimatch Foundation запускають тренування з футболу для дітей з інвалідністю
Шахтар і Parimatch Foundation запускають тренування з футболу для дітей з інвалідністю Андрій Твердохліб
05.10.2019 18:37 396
Її рекорд досі недосяжний. Інесса Кравець святкує день народження
Її рекорд досі недосяжний. Інесса Кравець святкує день народження Valeriy Ruchka
05.10.2019 17:16 646
У Ярмоленка - вбивча ліва: офіційний сайт Вест Гема дав характеристику українцю, яка змусить вас пишатися
У Ярмоленка - вбивча ліва: офіційний сайт Вест Гема дав характеристику українцю, яка змусить вас пишатися Андрій Твердохліб
05.10.2019 14:10 3796
Бєй пєтуха: 6 років тому Кличко декласував Повєткіна в Москві
Бєй пєтуха: 6 років тому Кличко декласував Повєткіна в Москві Valeriy Ruchka
05.10.2019 10:48 3773
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:07 Футбол Представники рівненського клубу прокоментували бійку з уболівальниками 151
8 Жовтня 2019
23:53 Бокс Усик назвав найбажанішого суперника 479 1
23:41 Футбол Циганик: Група 1+1 буде боротися за трансляцію Ліги чемпіонів 259
23:24 Бокс Усик: Ми готуємося до битви 478
23:11 Бокс Вайлдер пообіцяв стати абсолютним чемпіоном світу 268
22:50 Футбол Наставник Вальядоліда не розраховує на Луніна 320
22:29 Футбол Юнацька збірна Україна здобула вольову перемогу над Грецією 241
22:07 Футбол Фонсека отримав дискваліфікацію на 2 тури Серії А 191
21:47 Футбол Миколенко може пропустити матч із Литвою 298
21:25 Теніс Стаховський припинив боротьбу на турнірі у Франції 184
21:08 Футбол Мілан оголосив про звільнення Джампаоло 267
20:54 Бокс Потенційний суперник Усика отримав дискваліфікацію у США 467
20:42 Бадмінтон Беленюк: У Раді расизм не пройде 356
20:26 Футбол Шевченко: Надіюсь ми потрапимо на Євро-2020 801
20:05 Бокс Суперником Усика стане американець Візерспун 1826
19:46 Теніс Квітова відмовилась їхати на Кубок Кремля 800 1
19:45 Блог У Швеції встановили пам'ятник Ібрагімовичу 394
19:30 Футбол Піолі підпише контракт із Міланом 1489
19:15 Футбол Венгер хоче очолити Ліон 591
18:55 Легка атлетика Магучіх: Висоту 2,06 м мені брати ще рано 330
18:39 Футбол Почеттіно хоче освіжити склад Тоттенгема 347
18:17 Футбол Шевченко: Жодну пропозицію не розглядатиму 614
18:03 Теніс Козлова зіграє проти 15-річної американки на турнірі в Австрії 494
17:43 Футбол Швайнштайгер оголосив про завершення кар’єри футболіста 416
17:27 Хокей. УХЛ В УХЛ назвали найкращих гравців вересня 182

Представники рівненського клубу прокоментували бійку з уболівальниками

Сьогодні 00:07 151 0
Представники рівненського клубу прокоментували бійку з уболівальниками

Джерело - glavcom.ua.

Стали відомі подробиці скандального матчу Понебель - Корнин у першості Рівненського району, який відбувався у селі Городок. Де під час матчу футболісти побилися із уболівальниками.

Свою версію виклали головні дійові особи інциденту, представники клубу Корнин:

"На 82-й хвилині матчу наша команда вигравала з рахунком 4:0 і під час гри наш гравець Роман Шаленик у повітряній боротьбі отримав у наслідок удару ліктем під око розсічення, - пишуть корнинці. – Оскільки наші суперники не змогли забезпечити медиків на гру, допомогу постраждалому надавали наші гравці та наша вболівальниця, яка навчається на медика.

Під час надання допомоги гравцю, який стікав просто кров‘ю, гравці місцевої команди Роко з Городка почали вигукувати з трибун на нашу сторону неприємні слова: "Там ніякого фолу не було", "для чого симулювати" , "ви приїхали до нас балет танцювати чи в футбол грали?", "навчіться грати в футбол", "ви п…си"). Ці образи підсилювалися погрозами.

Звичайно, ми відповідали так само агресивно. Мовчати ми не будемо. Але при цьому наша команда була стриманою та сприймала все спокійно. Замість того, щоб тим "вболівальникам" спуститися та допомогти хлопцю, вони провокували нас на бійку. Хлопці сказали, щоб вони подивилися, яка там "симуляція". Через п’ять хвилин ці "вболівальники" спустилися вниз до представника нашої команди та налетіли на нього з кулаками. На хвилиночку, чоловікові 50 років, а тим псевдовболівальникам – максимум по 25. Та їх різниця у віці не зупинила. Вони кинули чоловіка під ноги і почали лупцювати. Логічно, що наші хлопці не могли стояти і дивитися на таке свавілля. Вони почали відштовхувати тих вболівальників, після чого вони переключилися на нас і на наших гравців. Ось і ми оборонялися, як могли. Під час бійки зі сторони гравців Рокко лунали постріли. Увесь цей час наш гравець продовжував лежати на полі з розсіченням.

Чимало присутніх фіксували всі події на відео. Але відео неповне, і на ньому є лише ті моменти, коли ми оборонялися. На основі тих записів люди вирішили, що ми погані та що наші гравці – бидло. Однак на відео лише фрагменти з бійки, які не дають повноти картини", йдеться у повідомленні.

Представники клубу Корнин звернулися до Районної федерації футболу Рівненщини. Але з рішенням та зволікала аж доти, доки "Корнин" не переміг на стадіоні в селі Колоденка з рахунком 4:1 Новожуків і не наблизився до виходу в першу лігу першості району впритул. І лише після того "Корнину" зарахували за підсумками скандалу в зустрічі з Понебелем технічну поразку і зняли три очка. Також двох гравців Корнина дискваліфікували на вісім місяців та оштрафували 1000 гривень

Представники ФК Корнин обурені і сподіваються оскаржувати це рішення, бо вважають, що покарали їх і тим самим позбавили шансів підвищитися у класі несправедливо. 

Коментарі ()