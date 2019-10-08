Українці виявилися сильнішими за греків

Джерело - УАФ.

Збірна України U-19 у товариському матчі перемогла однолітків із Греції.

Про це повідомляє УАФ.

Пропустивши м'яч у дебюті другого тайму, підопічні Олега Кузнецова зуміли відповісти супернику двома точними ударами.

На 67-й хвилині українці з кутового зрівняли рахунок, Гудзинський головою підправив м'яч на дальню штангу, а Якуба відправив м’яч у ворота.

Згодом потужного удару з20-ти завдав Сікан. Голкіпер греків парирував удар, однак першим на добиванні був Гірний.

Товариський матч

08 жовтня

Україна (U-19) – Греція (U-19) 2:1

Голи: 0:1 – 52 Факкіс, 1:1 – 67 Якуба, 2:1 – 75 Гірний

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