Джерело - УАФ.
Збірна України U-19 у товариському матчі перемогла однолітків із Греції.
Про це повідомляє УАФ.
Пропустивши м'яч у дебюті другого тайму, підопічні Олега Кузнецова зуміли відповісти супернику двома точними ударами.
На 67-й хвилині українці з кутового зрівняли рахунок, Гудзинський головою підправив м'яч на дальню штангу, а Якуба відправив м’яч у ворота.
Згодом потужного удару з20-ти завдав Сікан. Голкіпер греків парирував удар, однак першим на добиванні був Гірний.
Товариський матч
08 жовтня
Україна (U-19) – Греція (U-19) 2:1
Голи: 0:1 – 52 Факкіс, 1:1 – 67 Якуба, 2:1 – 75 Гірний
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