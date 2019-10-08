Бастіан Швайнштайгер завершив професійну кар’єру футболіста

Екс-півзахисник Баварії і збірної Німеччини Бастіан Швайнштайгер оголосив про завершення кар'єри.

Про це розповів сам гравець.

"Час прийшов! Хочу подякувати всім вам і моїм командам: Баварії, Манчестер Юнайтед, Чикаго Файр і збірній Німеччини. І, звичайно, Ану Іванович і свою сім'ю за підтримку. Дякую", - написав Швайнштайгер.

35-річний Швайнштайгер вісім разів вигравав чемпіонат Німеччини у складі Баварії, сім разів - Кубок, по два рази - Суперкубок і Кубок ліги, по одному разу - Лігу чемпіонів, Суперкубок Європи і Чемпіонат світу серед клубів.

Нагадаємо, Швайнштайгер уже провів прощальний матч у Мюнхені.

Раніше, Швайнштайгер увійшов до зали слави Баварії.