Захисник збірної Литви: Зрозуміли, як треба грати з Україною

Литовці зрозуміли як потрібно грати проти українців

Футболістам збірної Литви у матчі з Україною потрібно діяти сміливіше, ніж у перші грі місяць тому.

Про це захисник збірної Литви Міндаугас Паліоніс заявив у коментарі ТК Футбол 1.

"Після першої гри з Україною ми зрозуміли, що повинні грати сміливіше. Потрібно діяти агресивно і не боятися нашого футболу. Вірю, що якщо зробимо все як треба, то досягнемо хорошого результату", - сказав Паліоніс.

Матч відбору на Євро-2020 Україна – Литва відбудеться в Харкові на ОСК Металіст у п'ятницю, 11-го жовтня, о 21:45 за київським часом.

Раніше, на матчі Україна - Литва працюватимуть арбітри з Австрії.

Нагадаємо, вчора національна команда України зібралася у Харкові.