Шахтар зіграє контрольний матч з київським клубом

Гірники зустрінуться з пивоварами

Джерело - ФК Шахтар.

Під час паузи у чемпіонаті Шахтар проведе контрольний матч лідером Першої ліги Оболонь Бровар.

Про це повідомляє офіційний сайт гірників.

Гра відбудеться на полі заміського комплексу Святошин і розпочнеться о 10:30

Після поєдинку 10-го туру чемпіонату України Андрій Пятов, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Давид Хочолава, Сергій Болбат, Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Євген Коноплянка, Марлос, Манор Соломон і Жуніор Мораес вирушили в розташування своїх національних збірних, а Валерій Бондар - в збірну України U21.

Нагадаємо, вчора національна команда України зібралася у Харкові. Збірна України провела тренування у спортзалі.