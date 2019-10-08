Левченко: Шевченко спробував знизити градус ейфорії у збірній України

Збірна Литви за місяць не зможе кардинально змінити свою гру.

Про це екс-гравець збірної України з футболу Євген Левченко заявив в інтерв'ю Команді №1.

"Найближчий матч проти збірної Литви буде нелегким з психологічної точки зору, адже місяць тому всіх захопила ейфорія, що Україна вже не упустить шанс вийти на Євро. Андрій Шевченко спробував трохи знизити градус, сказавши, що ще нічого не ясно, оскільки попереду три складних поєдинки.

Але насправді, вважаю, що якщо наша команда вийде на гру з таким же настроєм, як і в Литві, то проблем із потрібним підсумковим результатом виникнути не повинно. Не думаю, що і литовці за місяць могли кардинально змінити свою гру", - зазначив Левченко.