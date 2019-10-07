Еспаньйол прихначив нового головного тренера

Керівництво Еспаньйола звільнило Давіда Гальєго із посади головного тренера та швидко знайшло йому заміну.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Гальєго замінив Пабло Мачін. У минулому сезоні він працював із Севільєю і вивів нервіонців у Лігу Європи. Також він працював у Нумансії та Жироні.

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Наразі команда із Барселони займає передостаннє місце у Ла-Лізі.

Нагадаємо, Вальядолід без Луніна переграв Еспаньйол у 7 турі Ла-Ліги.