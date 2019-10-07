Екс-арбітр ФІФА вказав на помилку судді матчу Колос – Динамо

Головний суддя матчу Колос – Динамо у скандальному епізоді із вилученням відреагував на реакцію гравців киян.

Про це розповів екс-арбітр ФІФА Мирослав Ступар.

Все відбувалося так, що Коваленко чітко не бачив самого моменту. Він відреагував на реакцію футболістів Динамо, в першу чергу - Де Пени, який брав участь в епізоді.

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Асистент головного судді Матяж побачив, що м'яч потрапив в обличчя Максименко, а не в руку, проте не допоміг своєму колезі. Це головна помилка арбітрів - не було командної роботи. Матяж був зобов'язаний все побачити і допомогти Коваленко вчинити правильно і продовжити гру", - вважає Ступар.