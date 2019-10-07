Бєсєдін: Я діяв на емоціях і за це прошу вибачення

Футболісти київського Динамо у матчі 10-го туру УПЛ з Колосом були фізично краще підготовлені.

Про це нападник киян Артем Бєсєдін заявив клубній прес-службі.

"Перший тайм був дуже непростий, але ми добре підготовлені, і фізично краще підготовлені. Ми витримали, грали в свою гру. У другому таймі ми, можна сказати, дотиснули, тому такий результат. Добре, що забили. Головне, що перед паузою на матчі збірних пішли з хорошим настроєм.

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Що було в моменті з жовтою карткою? Я, звичайно, не повинен був себе так вести, але це я ще стримав себе. Але суперник не мав такого робити, адже він теж футболіст. Цей підкат не потрібно було робити. Я цей ахіл лікував рік... При ударі, коли я лежав, думав одне, але з іншого боку я винен, діяв на емоціях і за це прошу вибачення", - сказав Бєсєдін.