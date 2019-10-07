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Санжар: На хід зустрічі вплинула помилка арбітра

Сьогодні 08:26 270 0
Наставник львів'ян про гру з Олександрією
Санжар: На хід зустрічі вплинула помилка арбітра
#Карпати, #Санжар

Джерело - ФК Карпати.

У другій грі поспіль за участі львівських Карпат судді помиляються.

Про це наставник львівської команди Роман Санжар заявив після поразки від Олександрії (1:2).

"Вважаю, що по грі перший тайм можна поділити на дві частини: перші двадцять хвилин ми програли, виглядали невпевнено, проте у другій половині тайму ми вирівняли хід матчу. По перерві ми виглядали конструктивніше, однак пропустили гол зі штрафного. Вважаю, що була рівна гра, але на хід зустрічі вплинула помилка арбітра, адже був фол проти нашого голкіпера і, на жаль, рефері не розібрався у цій ситуації. 

Я спробував вирівняти гру, зробивши заміни, але вони вже не вплинули на подальший розвиток подій. Дуже прикро за хлопців, які бились та грали у футбол, але у другій грі поспіль судді помиляються, команда втрачає очки – це дуже неприємно. Я бачу переживання та бажання хлопців, адже розумію, як вони працюють на тренуваннях та повністю віддаються грі. Проте десь нам не вистачає майстерності та зіграності, особливо в атакуючих діях. Найголовніше те, що я бачу в гравців самовідданість та бажання. Якщо будемо надалі так працювати, то результат прийде", – зазначив Санжар.

Нагадаємо, Шахтар без проблем переміг Дніпро-1.

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