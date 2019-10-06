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Михайличенко вказав на переломний момент у матчі із Колосом

Вчора 23:23 593 0
Олексій Михайличенко прокоментував розгромну перемогу над Колосом
Михайличенко вказав на переломний момент у матчі із Колосом
#Динамо, #Михайличенко, #Колос

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Гравці Динамо провели дві різні тайми у матчі проти Колоса.

Про це розповів головний тренер киян Олексій Михайличенко.

"Сьогодні ми побачили два різних тайми. До перерви на полі точилася рівна боротьба. Незважаючи на те, що ми володіли певною територіальною перевагою, гольових моментів створили небагато. У другому таймі ми хотіли змінити те, як складалися події, насамперед, за рахунок швидкості, і, на мою думку, нам це вдалося.

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Незважаючи на вилучення в нашому складі, ми грали на перемогу. А після того, як склади кількісно зрівнялися, ми змогли досягти того результату, який залишився на табло, завдяки наявному простору і перевазі над суперником у швидкості", - відзначив Михайличенко.

Нагадаємо, Циганков вперше не реалізував пенальті за Динамо.

Раніше, Михайличенко відмовився коментувати скандальний пенальті у ворота Колоса.

 

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