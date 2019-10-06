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Суркіс: Цітаішвілі і Попова в таких матчах треба випускати раніше

Вчора 23:00 178 0
Ігор Суркіс прокоментував участь молоді у матчі проти Колоса
Суркіс: Цітаішвілі і Попова в таких матчах треба випускати раніше
#Динамо, #Попов, #Цітаішвілі

Джерело - dynamo.kiev.ua.

Чемпіони світу U-20 Георгій Цітаішвілі та Денис Попов є майбутнім київського Динамо.

Про це розповів президент киян Ігор Суркіс після матчу проти Колоса.

"Вважаю, що в таких матчах того ж Цітаішвілі, Попова потрібно випускати раніше, щоб вони набиралися досвіду. Чемпіонами світу просто так не стають. Це майбутнє Динамо. І, найголовніше, щоб вони тим шансом, яким їм дають, скористалися. Як цим шансом скористався Миколенко. Ми не уявляємо Динамо без Миколенко, а йому всього лише 19 років. Він стає чоловіком, у нього велике майбутнє", - відзначив Суркіс.

Нагадаємо, Циганков вперше не реалізував пенальті за Динамо.

Раніше, Михайличенко відмовився коментувати скандальний пенальті у ворота Колоса.

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