Жуніор Мораес серед найкращих бомбардирів чемпіонату України

Нападник Шахтаря Жуніор Мораес увійшов в десятку найкращих бомбардирів чемпіонату України.

Мораес забив у ворота Дніпра-1 в 10-му турі УПЛ. Таким чином, увійшов в десятку найкращих бомбардирів чемпіонату України. На рахунку форварда 85 м'ячів, які він провів за Шахтар (28), донецький Металург (35) і київське Динамо (22).

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У списку бомбардирів чемпіонату України всіх часів Мораес ділить 9-10 місце з екс-форвардом Чорноморця Тімерланом Гусейновим. Трійку найкращих очолюють Максим Шацьких - 124 голи, Сергій Ребров - 123 голи, Євген Селезньов - 111 голів.

Нагадаємо, Зоря у більшості не змогла перемогти Львів у 10 турі УПЛ.