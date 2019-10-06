Бесєдін та де Пена у стартовому складі Динамо на матч проти Колоса

Стали відомі стартові склади на матч Колос - Динамо

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко зробив ставку на форварда Артема Бесєдіна у матчі 10-го туру української Прем’єр-ліги проти Колоса.

Стартові склади команд.

Колос: Волинець – Зозуля, Парамонов, Максименко, Чорноморець – Оріховський, Мілько (к) – Ільїн, Костишин, Волков – Нехтій

Запасні: Яшков, Мігунов, Сахневич, Морозко, Кожушко, Джемаль, Рябов

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Динамо: Бущан – Караваєв, Шабанов, Кадар, Миколенко – Сидорчук (к) – Циганков, Шепелєв, Гармаш, де Пена – Бєсєдін

Запасні: Нещерет, Попов, Кендзьора, Буяльський, Вербич, Цітаішвілі, Родрігес

Нагадаємо, у 9 турі Динамо вдома перемогло Дніпро-1 (2:0), а Колос у гостях виявився сильнішим за Карпати (1:2).