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Бесєдін та де Пена у стартовому складі Динамо на матч проти Колоса

Сьогодні 16:40 65 0
Стали відомі стартові склади на матч Колос - Динамо
Бесєдін та де Пена у стартовому складі Динамо на матч проти Колоса
#Динамо, #Колос, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко зробив ставку на форварда Артема Бесєдіна у матчі 10-го туру української Прем’єр-ліги проти Колоса.

Стартові склади команд.

Колос: Волинець – Зозуля, Парамонов, Максименко, Чорноморець – Оріховський, Мілько (к) – Ільїн, Костишин, Волков – Нехтій

Запасні: Яшков, Мігунов, Сахневич, Морозко, Кожушко, Джемаль, Рябов

Актуально: Колос - Динамо: онлайн-трансляція матчу 10 туру УПЛ. LIVE

Динамо: Бущан – Караваєв, Шабанов, Кадар, Миколенко – Сидорчук (к) – Циганков, Шепелєв, Гармаш, де Пена – Бєсєдін

Запасні: Нещерет, Попов, Кендзьора, Буяльський, Вербич, Цітаішвілі, Родрігес

Нагадаємо, у 9 турі Динамо вдома перемогло Дніпро-1 (2:0), а Колос у гостях виявився сильнішим за Карпати (1:2).

 

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