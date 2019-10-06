Додо та Бондар видйть у стартовому складі на матч з Дніпром-1

Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар сьогодні, 6 жовтня, в матчі 10 туру чемпіонату України на виїзді зіграє проти СК Дніпро-1.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами:
Дніпро-1: Юрчук - Сафронов, Лопирьонок, Логінов, Польовий - Чичиков, Вакулко, Кравченко, Назаренко - Когут - Супряга.
Запасні: Кліщук, Шаповал, Гуйе, Батагов, Коркішко, Булеца, Куліш.
Шахтар: Пятов - Додо, Кривцов, Бондар, Ісмаїлі - Степаненко, Алан Патрік - Коноплянка, Тайсон, Марлос - Мораес
Запасні: Шевченко, Хочолава, Маркос Антоніо, Тете, Коваленко, Соломон, Дентіньо.
Дивіться: прев'ю матчу.