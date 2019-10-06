Додо та Бондар видйть у стартовому складі на матч з Дніпром-1

Головні тренери визначилися зі стартовими складами

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар сьогодні, 6 жовтня, в матчі 10 туру чемпіонату України на виїзді зіграє проти СК Дніпро-1.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами:

Дніпро-1: Юрчук - Сафронов, Лопирьонок, Логінов, Польовий - Чичиков, Вакулко, Кравченко, Назаренко - Когут - Супряга.

Запасні: Кліщук, Шаповал, Гуйе, Батагов, Коркішко, Булеца, Куліш.

Шахтар: Пятов - Додо, Кривцов, Бондар, Ісмаїлі - Степаненко, Алан Патрік - Коноплянка, Тайсон, Марлос - Мораес

Запасні: Шевченко, Хочолава, Маркос Антоніо, Тете, Коваленко, Соломон, Дентіньо.

Дивіться: прев'ю матчу.