Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Хавбек Динамо Микола Шапаренко відсвяткував день народження двома м’ячами у ворота дубля Колоса.
Про це розповів сам гравець.
"Моє свято збіглося із заїздом на базу перед матчем, але нічого страшного, це моя робота. Кращий подарунок - це перемога команди, дуже приємно, що при цьому і я забив двічі. Міг робити хет-трик, але не вийшло. Настрій хороший, мене всі привітали: хлопці, тренерський штаб, все добре.
Актуально: Динамо не змогло перемогти Лугано
Що стосується перспектив у першій команді, потрібно старатися і доводити все в матчах за дубль, грати там, куди мене відправляють. А рішення приймає головний тренер", - розповів Шапаренко.
Раніше повідомлялося, що Бурда пропустить 5-6 місяців, Бойко - 7-10 днів.