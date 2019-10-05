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Шапаренко хоче повернутися у першу команду Динамо

Сьогодні 20:31 519 0
Микола Шапаренко провів ефектний матч за дубль Динамо
Шапаренко хоче повернутися у першу команду Динамо
#Шапаренко, #Динамо

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Хавбек Динамо Микола Шапаренко відсвяткував день народження двома м’ячами у ворота дубля Колоса.

Про це розповів сам гравець.

"Моє свято збіглося із заїздом на базу перед матчем, але нічого страшного, це моя робота. Кращий подарунок - це перемога команди, дуже приємно, що при цьому і я забив двічі. Міг робити хет-трик, але не вийшло. Настрій хороший, мене всі привітали: хлопці, тренерський штаб, все добре.

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Що стосується перспектив у першій команді, потрібно старатися і доводити все в матчах за дубль, грати там, куди мене відправляють. А рішення приймає головний тренер", - розповів Шапаренко.

Раніше повідомлялося, що Бурда пропустить 5-6 місяців, Бойко - 7-10 днів.

 

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