Хавбек Динамо Микола Шапаренко відсвяткував день народження двома м’ячами у ворота дубля Колоса.

Про це розповів сам гравець.

"Моє свято збіглося із заїздом на базу перед матчем, але нічого страшного, це моя робота. Кращий подарунок - це перемога команди, дуже приємно, що при цьому і я забив двічі. Міг робити хет-трик, але не вийшло. Настрій хороший, мене всі привітали: хлопці, тренерський штаб, все добре.