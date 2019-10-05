Україна пробилася у плей-оф чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 жовтня, збірна України провела матч 3-го туру чемпіонату світу 2019 з міні-футболу.

В австралійському місті Перт українці знищили команду Нігерії. Матч завершився із рахунком 8:2 на користь збірної України.

Національна команда зайняла друге місце в групі C та вийшла в 1/8 фіналу, де зіграє 8 жовтня проти команди Гани, переможця групи D.

Чемпіонат світу 2019 з міні-футболу

Україна – Нігерія 8:2

Голи: 1:0 - 1 Хомин, 2:0 - 6 Заєць, 3:0 - 8 Пантелейчук, 4:0 - 10 Харченко, 4:1 - 13 Лоуре, 5:1 - 15 Задорожний, 5:2 - 17 Капуе, 6:2 - 24 Заєць, 7:2 - 25 Цой, 8:2 - 33 Харченко

Раніше, збірна України програла Румунії у 2 турі ЧС.

Також, Україна перемогла Ліван.