Несенюк: Хацкевич не доведе своєю роботою, що журналісти помилилися

Джерело - Чемпіон.
Голова департаменту по роботі зі ЗМІ Динамо Микола Несенюк прокоментував звинувачення Олександра Хацкевича на адресу Артема Франкова та Андрія Шахова в неадекватній поведінці під час виїзних матчів киян.
Про це він написав у своєму Facebook.
"Колишній тренер Динамо публічно образив журналіста. Сталося це тому, що в Україні немає вільної преси, телебачення і взагалі ЗМІ. Усі добре знають, кому належить те чи інше видання, а значить той чи інший журналіст", - написав Несенюк.
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"У нас Хацкевича ніхто не знищить. Але і він сам не доведе своєю роботою, що журналісти помилилися. Щодо Шахова, то йому би радив не реагувати на Хацкевича взагалі. Доводити свою правоту роботою", - підсумував журналіст.