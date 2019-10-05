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Несенюк: Хацкевич не доведе своєю роботою, що журналісти помилилися

Сьогодні 13:12 405 1
Хацкевича ніхто з журналістів не знищить
Несенюк: Хацкевич не доведе своєю роботою, що журналісти помилилися
#Несенюк, #Хацкевич

Джерело - Чемпіон.

Голова департаменту по роботі зі ЗМІ Динамо Микола Несенюк прокоментував звинувачення Олександра Хацкевича на адресу Артема Франкова та Андрія Шахова в неадекватній поведінці під час виїзних матчів киян.

Про це він написав у своєму Facebook.

"Колишній тренер Динамо публічно образив журналіста. Сталося це тому, що в Україні немає вільної преси, телебачення і взагалі ЗМІ. Усі добре знають, кому належить те чи інше видання, а значить той чи інший журналіст", - написав Несенюк.

  Актуальноекс-тренер Динамо розповів про хабаря, який йому пропонували та найдорожчого футболіста, якого придбало Динамо при ньому.

"У нас Хацкевича ніхто не знищить. Але і він сам не доведе своєю роботою, що журналісти помилилися. Щодо Шахова, то йому би радив не реагувати на Хацкевича взагалі. Доводити свою правоту роботою", - підсумував журналіст.

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