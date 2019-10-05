Ворскла - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 10 туру УПЛ. LIVE

Відеотрансляція матчу Української Прем'єр-ліги в прямому ефірі

Джерело - Чемпіон.

У 10 турі Української Прем'єр-ліги Ворскла зіграє з Маріуполем.

Матч відбудеться 5 жовтня, в Полтаві на стадіоні Ворскла ім. Бутовського.

Початок о 14:00.

Пряма трансляція матчу на телеканалі Футбол 2.

Також онлайн матч 10 туру УПЛ Ворскла - Маріуполь можна дивитися на нашому сайті в сервісі Olltv.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годинку до початку гри.

У 9 турі Ворскла зазнали розгромної поразки від Шахтаря (0:4), а Маріуполь поступився Десні (0:4). У тірнірній талиці УПЛ полтавський клуб знаходиться на 10 сходинці, а Маріуполь знаходиться на 8 місці.