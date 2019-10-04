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Герта вдома перемогла Фортуну у 7 турі Бундесліги

Сьогодні 23:28 188 0
Вольова перемога господарів
Герта вдома перемогла Фортуну у 7 турі Бундесліги
#Герта, #Фортуна

Джерело - Чемпіон.

У сьомому турі німецької Бундесліги Герта святкувала перемогу над Фортуною.

Гості відкрили рахунок. Але ще до перерви господарі не лише зрівняли рахунок, а й вийшли вперед. У другому таймі Герта збільшила свою перевагу у рахунку до двох голів.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга 2019/20
7 тур, 4 жовтня

Герта - Фортуна 3:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 32 Хеннінгс, 1:1 - 37 Ібішевич, 2:1 - 44 Ділросун, 3:1 - 62 Даріда

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