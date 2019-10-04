Шахов: Хацкевич накопичив у собі лайна і брудно облив ним

Журналіст і співробітник Динамо Київ TV Андрій Шахов-молодший відповів екс-головному тренеру Динамо Олександру Хацкевичу, який звинуватив журналістів видання Футбол у неадекватній поведінці під час виїзних матчів киян.

Шахов написав відповідь у своєму Facebook.

"Про що можна говорити, якщо колишній головний тренер не пам'ятає своїх же гравців? Про що можна говорити, якщо всі дві години інтерв'ю винні всі навколо, тільки не він сам? Журналісти не те пишуть, оператори не те знімають, президент не купує, футболісти не в те грають. Ні про кого не забув?

Особливо сподобався перехід на особистості. Хацкевича критикували за професійні недоліки, але людина не здалася - накопичив в собі лайна і брудно облив ним тих, хто це зробив. Відповідь більш ніж гідна.

Тільки, Олександре Миколайовичу, в наступний раз додайте більше фарб. А то картина чомусь лише в одному кольорі. І пахне погано", - написав Шахов.