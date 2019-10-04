Придбавши квитки на два матчі Favbet Ліги вболівальники отримуй знижку на квиток гри з Шахтарем

Кияни проводять акцію

Джерело - ФК Динамо.

Квитки на матч 1/8 фіналу Кубка України Динамо - Шахтар надійдуть у продаж 5 жовтня.

Про це повідомляє офіційний сайт київського клубу.

Приємна новина для відданих вболівальників Динамо, які підтримують команду у кожному матчі на Олімпійському. При купівлі квитків на матчі 11-го та 12-го турів Favbet Ліги Динамо - Олександрія та Динамо - Карпати, ви отримуєте знижку 20% на квиток на гру Динамо - Шахтар.

Нагадаємо дати цих матчів:

Неділя, 20 жовтня. Початок - 17:00. ДИНАМО - ОЛЕКСАНДРІЯ (11 тур)

Неділя, 27 жовтня. Початок - 17:00. ДИНАМО - КАРПАТИ (12 тур)

Середа, 30 жовтня. Початок – 19:30. ДИНАМО – ШАХТАР (1/8 фіналу Кубка України)

Квитки можна придбати у касах на Троїцькій площі, біля станції метро Олімпійська, а також у касах стадіону Динамо імені Валерія Лобановського.

Режим роботи кас: у будні дні – з 10:00 до 19:00 (перерва з 13:00 до 14:00), у святкові та вихідні дні (субота, неділя) – з 11:00 до 18:00 (перерва з 13:00 до 14:00).

Раніше, у київському Динамо міг опинитися колишній футболіст збірної Англії.

Нагадаємо, Хацкевич заявив, що польський агент пропонував йому хабара в 300 тисяч доларів.