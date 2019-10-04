Назвали претендентів на звання Найкращий тренер місяця в УПЛ

У серпні найкращим був визнаний Скрипник.

Джерело - Чемпіон.

Українська Прем'єр-ліга розпочала голосування за кращого тренера чемпіонату України в серпні.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Серед претендентів - Луїш Каштру (Шахтар), Олексій Михайличенко (Динамо), Олександр Рябоконь (Десна) та Віктор Скрипник (Зоря).

Тренери-претенденти очолюють команди, які займають місця в першій п'ятірці чемпіонату України. Варто відзначити, що коуч Десни Олександр Рябоконь протягом вересня двічі ставав найкращим тренером туру.

У серпні найкращим тренером Favbet Ліги був визнаний наставник Зорі Віктор Скрипник.