Назвали претендентів на звання Найкращий тренер місяця в УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Українська Прем'єр-ліга розпочала голосування за кращого тренера чемпіонату України в серпні.
Про це повідомляється на офіційному сайті організації.
Серед претендентів - Луїш Каштру (Шахтар), Олексій Михайличенко (Динамо), Олександр Рябоконь (Десна) та Віктор Скрипник (Зоря).
Тренери-претенденти очолюють команди, які займають місця в першій п'ятірці чемпіонату України. Варто відзначити, що коуч Десни Олександр Рябоконь протягом вересня двічі ставав найкращим тренером туру.
У серпні найкращим тренером Favbet Ліги був визнаний наставник Зорі Віктор Скрипник.