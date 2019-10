Українці не потрапили у збірну туру Ліги Європи

УЄФА оголосив символічну команду 2-го туру групового етапу Ліги Європи.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Актуально: Динамо не змогло перемогти Лугано у 2 турі Ліги Європи

До неї потрапили по 2 гравці Селтіка, Арсенала, Лудогорця та по одному гравцю з Партизана, ПСВ, Спортінга, Карабаха та Айнтрахта. Серед них і колишній захисник Зорі Рафаель Форстер, який оформив дубль у ворота Ференцвароша Реброва.

До символічної збірної потрапили: Пламен Ілієв (Лудогорець), Кіран Тірні (Арсенал), Еван Н'Діка (Айнтрахт), Рафаель Форстер (Лудогорець), Болі Болінголі (Селтік), Габріел Мартінеллі (Арсенал), Бруно Фернандес (Спортінг), Дані Кінтана (Карабах), Мохаммед Ельюнуссі (Селтік), Умар Садік (Партизан), Доніелл Мален (ПСВ).

🔝 This week's dream team 😍



How far would this side go?#UEL | @FedExEurope