Оуен: Це найгірший Манчестер Юнайтед за останнє десятиріччя

Зараз Манчестер Юнайтед - це команда середнього рівня.

Про це сказав колишній форвард збірної Англії Майкл Оуен.

Актуально: Манчестер Юнайтед не зміг перемогти АЗ. Результати матчів 2 туру Ліги Європи

"Так, можу сказати, що Манчестер Юнайтед тепер команда середнього рівня. Особисто я не думаю, що вони потраплять у ТОП-6 в цьому сезоні. Ймовірно, вони займуть місце у верхній половині таблиці, але той факт, що ми взагалі про це говоримо, викликає занепокоєння, чи не так?

Це, напевне, найгірший Манчестер Юнайтед відтоді, як сер Алекс Фергюсон покинув команду. Це вже відбувається протягом декількох років.

Хотів би підкреслити, що Сульшер у багатьох відношеннях свідомо послабив команду. Він позбувся таких гравців, як Лукаку, Еррера, Дарміан, Санчес, Смоллінг. Він знає, що ці гравці могли поліпшити нинішню команду, але, думаю, він вирішив, що потрібно зробити пару кроків назад, а потім рухатися вперед. Він вирішив почати з нуля", – цитує Оуена Goal.com.