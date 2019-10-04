Гент не зміг вилетіти з України через авіакатастрофу

Делегація Гента змушена затриматися у Львові через тимчасове закриття місцевого аеропорту. Причиною стала авіакатастрофа за 1,5 км від міжнародного аеропорту Львів імені Данила Галицького. Через трагедію летовище тимчасово закрите. А ранковий виліт Гента довелося відкласти.

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Про це повідомляє бельгійське видання Sporza.

Транспортний літак Ан-12 авіакомпанії Україна Аероальянс летів чартерним рейсом з Іспанії в турецький Стамбул, а в львівському аеропорту мав приземлитися для дозаправки. О 6:45 екіпаж запросив посадку, а за 3 хвилини з ним зник зв'язок.

З'ясувалося, що літак здійснив аварійну посадку недалеко від житлового масиву села Сокільники. На борту було 8 осіб (7 членів екіпажу і 1 людина, яка відповідала за вантаж). Відомо про 5 загиблих. Три людини у важкому стані госпіталізовані.