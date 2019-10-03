Матч Ліги Європи перерваний через прапор Вірменії

У грі бере участь команда з Азербайджану

У середині першого тайму матчу другого туру Ліги Європи зустрілися Дюделанж - Карабах гра була припинена.

Вся справа в тому, що над полем з'явився дрон з прапором Вірменії. Футболісти гостей намагалися збити безпілотник футбольним м'ячем. Уточнюємо, між Вірменією і Азербайджаном вже давно йде політичний конфлікт.

Suspès el Dudelange - Qarabag per un dron pic.twitter.com/VeNebrJHuo — Enric Fuentes (@ilynhenke) October 3, 2019

Раніше, Олександрія зіграла внічию з Гентом у 2 турі Ліги Європи. Ференцварош зазнав домашнього розгрому від болгар.