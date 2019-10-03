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Матч Ліги Європи перерваний через прапор Вірменії

Вчора 23:13 917 0
У грі бере участь команда з Азербайджану
Матч Ліги Європи перерваний через прапор Вірменії
#Карабах, #Вірменія

Джерело - UA-футбол.

У середині першого тайму матчу другого туру Ліги Європи зустрілися Дюделанж - Карабах гра була припинена.

Вся справа в тому, що над полем з'явився дрон з прапором Вірменії. Футболісти гостей намагалися збити безпілотник футбольним м'ячем. Уточнюємо, між Вірменією і Азербайджаном вже давно йде політичний конфлікт.

Раніше, Олександрія зіграла внічию з Гентом у 2 турі Ліги Європи. Ференцварош зазнав домашнього розгрому від болгар.

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