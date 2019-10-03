Шаран: Якби ми раніше зрівняли рахунок, то було б більше шансів перемогти

Шаран про гру команди проти Гента

Олександрія у другому турі Ліги Європи з Гентом якби раніше зрівняла рахунок, то мала б більше шансів на перемогу.

Про це наставник олександрійців Володимир Шаран заявив після гри.

"Якби ми раніше забили, тобто зрівняли рахунок, то було б більше шансів перемогти. Але, звичайно, я задоволений грою, виступом хлопців. Пропустили швидкий гол, і часто команда розкривається, біжить в атаку і пропускає знову. Ми цього уникли, і ще в першому таймі могли забивати. Але забили в другому. В минулому матчі ми розуміли силу Вольфсбурга - команда дуже високого рівня. Гент теж хороший суперник, але я хлопцям у перерві сказав - нічого страшного в Генті немає. Потрібно реалізовувати моменти. І я задоволений підтримкою уболівальників, вони активно вболівали. Спасибі їм", - сказав Шаран.

Раніше, Олександрія зіграла внічию з Гентом у 2 турі Ліги Європи. Ференцварош зазнав домашнього розгрому від болгар.