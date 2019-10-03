Родрігес і Шепелев вийдуть у старті Динамо на матч з Лугано

Відомий стартовий склад киян

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні о 22:00 Динамо на виїзді розпочне матч з Лугано в рамках 2-го туру групового етапу Ліги Європи.

Наставник Олексій Михайличенко визначився зі стартовим складом.

Динамо: Бойко, Кендзьора, Шабанов, Кадар, Миколенко, Шепелев, Сидорчук, Буяльський, Вербич, Циганков, Родрігес

У запасі: Бущан, Караваєв, Гармаш, Де Пена, Цітаішвілі, Бесєдін, Соль

Нагадаємо, у 1 турі Динамо мінімально (1:0) перемогло Мальме, а Лугано поступився (0:1) Копенгагену. Раніше команди не зустрічалися.