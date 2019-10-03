Стали відомі суддівські призначення 10-го туру УПЛ

Тур стартує 5 жовтня

Джерело - Чемпіон.

В українській Прем'єр-лізі визначилися з іменами арбітрів, які будуть працювати на матчах 10-го туру чемпіонату. Зустріч між Дніпром-1 і Шахтарем обслуговуватиме бригада арбітрів на чолі з Ігорем Пасхалом.

Актуально: Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН

5 жовтня (субота)

14:00 Ворскла – Маріуполь – Максим Козиряцький (Запоріжжя)

17.00 Десна – Олімпік – Юрій Можаровський (Львів)

19.30 Львів – Зоря – Володимир Новохатний (Київ)

6 жовтня (неділя)

14.00 Дніпро-1 – Шахтар – Ігор Пасхал (Херсон)

17.00 Колос – Динамо – Андрій Коваленко (Полтава)

19.30 Олександрія – Карпати – Юрій Іванов (Донецька область)