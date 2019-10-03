Стали відомі суддівські призначення 10-го туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.
В українській Прем'єр-лізі визначилися з іменами арбітрів, які будуть працювати на матчах 10-го туру чемпіонату. Зустріч між Дніпром-1 і Шахтарем обслуговуватиме бригада арбітрів на чолі з Ігорем Пасхалом.
Актуально: Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
5 жовтня (субота)
14:00 Ворскла – Маріуполь – Максим Козиряцький (Запоріжжя)
17.00 Десна – Олімпік – Юрій Можаровський (Львів)
19.30 Львів – Зоря – Володимир Новохатний (Київ)
6 жовтня (неділя)
14.00 Дніпро-1 – Шахтар – Ігор Пасхал (Херсон)
17.00 Колос – Динамо – Андрій Коваленко (Полтава)
19.30 Олександрія – Карпати – Юрій Іванов (Донецька область)