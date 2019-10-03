Олександрія - Гент 1:1. Як це було

Мій профіль
Україна розгромила Нігерію та вийшла у плей-оф ЧС з міні-футболу
Сьогодні 17:00 1500
Бех-Романчук упевнено вийшла в фінал чемпіонату світу
Сьогодні 19:59 342
Саладуха побореться за медалі. Онлайн-трансляція 9 дня чемпіонату світу
Сьогодні 19:48 401
Вест Гем - Крістал Пелес: онлайн-трансляція матчу 8 туру АПЛ
Сьогодні 18:58 1585
Берінчік – Морено: онлайн-трансляція бою за титул Інтернаціонального чемпіона WBO
Сьогодні 18:27 745
Дерев'янченко - Головкін: онлайн-трансляція бою за титул IBF. LIVE
Сьогодні 15:39 1664
Філадельфія переграла Чикаго, Вашингтон здолав Айлендерс. Результати матчів НХЛ
Сьогодні 12:33 234
Марченко вийшов у фінал турніру в Нур-Султані
Сьогодні 11:54 473
Визначився календар Формули-1 на сезон 2020
Сьогодні 10:57 282
Екс-тренера Кличка і Усика жорстоко побили
Сьогодні 10:02 4070
Навколо спорту
Блоги
ТОП-5 футболістів які вплинули на кар'єру Зінченка - ТРЕНДЕЦЬ
ТОП-5 футболістів які вплинули на кар'єру Зінченка - ТРЕНДЕЦЬ Valeriy Ruchka
Сьогодні 20:52 185
Шахтар і Parimatch Foundation запускають тренування з футболу для дітей з інвалідністю
Шахтар і Parimatch Foundation запускають тренування з футболу для дітей з інвалідністю Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:37 176
Її рекорд досі недосяжний. Інесса Кравець святкує день народження
Її рекорд досі недосяжний. Інесса Кравець святкує день народження Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:16 324
У Ярмоленка - вбивча ліва: офіційний сайт Вест Гема дав характеристику українцю, яка змусить вас пишатися
У Ярмоленка - вбивча ліва: офіційний сайт Вест Гема дав характеристику українцю, яка змусить вас пишатися Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:10 1558
Бєй пєтуха: 6 років тому Кличко декласував Повєткіна в Москві
Бєй пєтуха: 6 років тому Кличко декласував Повєткіна в Москві Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:48 1873
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:34 Футбол Зоря у більшості не змогла перемогти Львів у 10 турі УПЛ 31
21:24 Футбол Півзахисника Львова вилучили за "середній палець" на адресу суперника 88
21:18 Гандбол Мотор переміг хорватський Нексе в матчі SEHA-Ліги 152
21:05 Футбол Головкін назвав свого головного суперника 126
20:52 Блог ТОП-5 футболістів які вплинули на кар'єру Зінченка - ТРЕНДЕЦЬ 185
20:50 Футбол Перемога Волині та втрата очок Металістом 1925 у 12 турі Першої ліги 269
20:31 Футбол Шапаренко хоче повернутися у першу команду Динамо 369
20:11 Футбол Матч Балкани – Чорноморець перервали через заворушення на трибунах 218
19:59 Легка атлетика Бех-Романчук упевнено вийшла в фінал чемпіонату світу 342
19:48 Легка атлетика Саладуха побореться за медалі. Онлайн-трансляція 9 дня чемпіонату світу 401
19:46 Футбол Десна вирвала перемогу у Олімпіка у 10 турі УПЛ 274
19:35 Футбол Реал ефектно переміг Гранаду у 8 турі Ла-Ліги 238
19:12 Футбол Ліверпуль вирвав перемогу у Лестера, Астон Вілла знищила Норвіч у 8 турі АПЛ 300
18:58 Пряма трансляція Вест Гем - Крістал Пелес: онлайн-трансляція матчу 8 туру АПЛ 1585
18:53 Футбол Ярмоленко - у стартовому складі на матч проти Крістал Пелес 266
18:45 Футбол Баварія поступилася Гоффенгайму, Боруссія втратила перемогу над Фрайбургом у 6 турі Бундесліги 246
18:37 Блог Шахтар і Parimatch Foundation запускають тренування з футболу для дітей з інвалідністю 176
18:27 Бокс Берінчік – Морено: онлайн-трансляція бою за титул Інтернаціонального чемпіона WBO 745
18:16 Футбол Німеччина знищила Україну у відборі на Євро-2021 491
17:54 Баскетбол Хімік обіграв Одесу у Суперлізі 144
17:35 Футбол Маріуполь - Ворскла 1:1. Відео голів 232
17:19 Хокей. УХЛ Кременчук розгромив Дніпро у регулярному чемпіонаті 221
17:16 Блог Її рекорд досі недосяжний. Інесса Кравець святкує день народження 324
17:00 Футзал Україна розгромила Нігерію та вийшла у плей-оф ЧС з міні-футболу 1500
16:56 Пряма трансляція Ліверпуль - Лестер: онлайн-трансляція матчу 8 туру АПЛ 262

Олександрія - Гент 1:1. Як це було

03.10.2019 21:45 4927 0
Текстовий онлайн матчу Ліги Європи у Львові
Олександрія - Гент 1:1. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Олександрія здобуває перший заліковий пункт в єврокубках, завдяки голу Артема Сітало!

90' Гості заробили кутовий справа. Пішла подача в шрафну, українці вибили м'яч, потім пішла повторна подача від Оджіджа-Офое, Паньків вийшов звернули і кулаком вибив м'яч в сторону!

90' Арбітр додав 3 хвилини до основного часу!

89' Ще одна заміна від бельгійців. Роман Яремчук покидає поле, замість нього вийшов Кубо!

87' Вимушена заміна у господарів: замість Лучкевича, який отримав пошкодження в районі паху, на поле вийшов Денис Безбородько!

85' Перша заміна у Гента: замість Депуатра на поле вийшов Георгій Квілітая.

83' Чергова атака Гента завершилася дуже сильною подачею від Люстіга, м'яч вилетів зі штрафної площі в бік бічної лінії.

82' Ще одна заміна у Олександрії: Дмитро Шастал з'явився на полі замість Сітала.

80' Пластун руками притримав Сітало, а потім і зовсім завалив його.

79' Перша заміна в матчі, і робить її Володимир Шаран, випускаючи Олексія Довгого замість Ковальця.

77' Небезпечна атака Гента ледь не завершилася ударом з 11-ти метрів, захисники встигли вибити м'яч.

75' Оджіджа-Офое вирішив пробити низом з дальньої дистанції, м'яч пролетів в декількох метрах від лівої штанги.

73' Сітало відпрацював в обороні, вибивши м'яч далеко вперед після подачі в штрафну.

71' Дубра класно зіграв у підкаті, випередивши Депуатра, м'яч вийшов за бокову лінію.

70' Пішла подача зі стандарту в штрафний майданчик Гента, але підопічні Торупа відбилися.

68' Ковалець увірвався в штрафну суперника, підключив до атаки Третьякова, той виконав подачу на ближню штангу, Сітало головою пробив, але повз ворота

66' Асаре не зміг дістатися до м'яча після розрізної передачі Яремчука.

63' Затяжна атака Гента з використанням флангових подач завершилася порушенням правил з боку гравця бельгійської команди.

60' ГООООЛ! Олександрія зрівнює рахунок! Атака Олександрії завершилася ударом Ковальця, Камінські відбив, але першим на м'ячі виявився Сітало, кторому не склало труднощів потрапити по воротах з одного метра!

59' Сітало зважився на удар здалеку, м'яч полетів набагато вище воріт.

57' Метушлива атака Олександрії завершилася слабким ударом по воротах, м'яч прилетів у руки Камінські, зачепивши когось із захисників.

55' Мірошниченко закинув м'яч вперед з лівого флангу, але там Овусу надійно зіграв, вибивши м'яч головою.

53' Оджіджа-Офое пробив по воротах, але вийшло дуже неточно.

51' Гричишкін виконав класну подачу в штраную суперника, Банада головою намагався зробити знижку на Ковальця, але м'ячем заволодів Камінські.

49' "Олені" змусили гостей помилятися на своїй половині поля, але довести справу до удару по воротах так і не змогли.

48' Ковалець порушив правила в центрі поля проти Девіда. Гості відповіли фолом проти Пашаєва.

47' Оджіджа-Офое виконав подачу з правого флангу, хтось із захисників Олександрії головою вибив м'яч.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершився з мінімальною перевагою Гента!

44' Лучкевич не встиг до м'яча після флангової передачі, а потім Банада пробивав ногою мерів з 20-ти, але м'яч пролетів поруч з лівим верхнім кутом воріт Камінські!

42' Гості тримають м'яч в центрі поля, з нетерпінням чекаючи свистка на перерву

40' Пашаєв пройшов у центр по правому флангу, а потім вирішив виконати коротку передачу, але Лучкевичу було незручно її приймати.

38' Ще один кутовий заробили господарі, все закінчилося ударом Трет'якова набагато вище воріт.

37' Затяжна атака Олександрії завершилася кутовим ударом. Гречишкін з кута поля вирішив виконати розрізний пас низом, але м'яч прилетів до гравця Гента.

35' Асаре поставив підніжку Трет'якову, Максиму навіть знадобилася допомога медиків.

33' Класна атака від Олександрії: пішла подача з лівого флангу, Банада головою пробив з 10-и метрів, але Камінські перевів м'яч над поперечиною!

30' Гості заробили кутовий зліва. Пішла подача в центр, Нгадеу головою пробив по воротах, але Олександрію врятувала штанга!

25' Сітало набрав високу швидкість, вбіг в штраний майданчик суперника, а потім прострілив на лінію воротарської зони з правого краю, а Трет'яков "пролетів" повз м'яч.

20' Мірошниченко заблокував простріл з правого краю штрафного майданчика, кутовий ні до чого небезпечного не привів.

15' Пішла дуже висока подача з кута поля, Банада знову мав шанс пробити, але не вийшло.

10' Атака Гента завершилася навісною подачею з правого флангу, але м'яч прилетів прямо в руки воротарю.

6' Гол! Пропускає Олександрія! Депуатр отримав м'яч на лінії штраної площі, а потім спокійно пробив з-під Пашаєва в лівий нижній кут.

5' Трет'яков отримав м'яч на лівому фланзі атаки, але не заробив лише аут.

3' Лучкевич головий пробивав по воротах після навісної подачі з лівого флангу, воротар відбив кулаком! 

1' Матч розпочався!

Гравці виходять на поле.

Стали відомі стартові склади команд

С 3 жовтня, Олександрія прийматиме Гент в рамках 2 туру групи І Ліги Європи.

Матч відбудеться у Львіві на стадіоні Арена Львів о 19:55.

Пряма трансляція матчу на телеканалі Футбол1. Також онлайн матч можна дивитися ТУТ.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію гри Олександрія - Гент у прямому ефірі, розпочинаючи з 19:40.

У 1 турі Олександрія поступилася фавориту групи - Вольфсбургу (3:1), а Гент виявився сильнішим за Сент-Етьєн (3:2).

Нагадаємо, що 3 жовтня зіграє свою гру й київське Динамо. Суперником киян стане швейцарський Лугано.

Коментарі ()