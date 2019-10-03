Олександрія - Гент 1:1. Як це було

Текстовий онлайн матчу Ліги Європи у Львові

Джерело - Чемпіон.

Олександрія здобуває перший заліковий пункт в єврокубках, завдяки голу Артема Сітало!

90' Гості заробили кутовий справа. Пішла подача в шрафну, українці вибили м'яч, потім пішла повторна подача від Оджіджа-Офое, Паньків вийшов звернули і кулаком вибив м'яч в сторону!

90' Арбітр додав 3 хвилини до основного часу!

89' Ще одна заміна від бельгійців. Роман Яремчук покидає поле, замість нього вийшов Кубо!

87' Вимушена заміна у господарів: замість Лучкевича, який отримав пошкодження в районі паху, на поле вийшов Денис Безбородько!

85' Перша заміна у Гента: замість Депуатра на поле вийшов Георгій Квілітая.

83' Чергова атака Гента завершилася дуже сильною подачею від Люстіга, м'яч вилетів зі штрафної площі в бік бічної лінії.

82' Ще одна заміна у Олександрії: Дмитро Шастал з'явився на полі замість Сітала.

80' Пластун руками притримав Сітало, а потім і зовсім завалив його.

79' Перша заміна в матчі, і робить її Володимир Шаран, випускаючи Олексія Довгого замість Ковальця.

77' Небезпечна атака Гента ледь не завершилася ударом з 11-ти метрів, захисники встигли вибити м'яч.

75' Оджіджа-Офое вирішив пробити низом з дальньої дистанції, м'яч пролетів в декількох метрах від лівої штанги.

73' Сітало відпрацював в обороні, вибивши м'яч далеко вперед після подачі в штрафну.

71' Дубра класно зіграв у підкаті, випередивши Депуатра, м'яч вийшов за бокову лінію.

70' Пішла подача зі стандарту в штрафний майданчик Гента, але підопічні Торупа відбилися.

68' Ковалець увірвався в штрафну суперника, підключив до атаки Третьякова, той виконав подачу на ближню штангу, Сітало головою пробив, але повз ворота

66' Асаре не зміг дістатися до м'яча після розрізної передачі Яремчука.

63' Затяжна атака Гента з використанням флангових подач завершилася порушенням правил з боку гравця бельгійської команди.

60' ГООООЛ! Олександрія зрівнює рахунок! Атака Олександрії завершилася ударом Ковальця, Камінські відбив, але першим на м'ячі виявився Сітало, кторому не склало труднощів потрапити по воротах з одного метра!

59' Сітало зважився на удар здалеку, м'яч полетів набагато вище воріт.

57' Метушлива атака Олександрії завершилася слабким ударом по воротах, м'яч прилетів у руки Камінські, зачепивши когось із захисників.

55' Мірошниченко закинув м'яч вперед з лівого флангу, але там Овусу надійно зіграв, вибивши м'яч головою.

53' Оджіджа-Офое пробив по воротах, але вийшло дуже неточно.

51' Гричишкін виконав класну подачу в штраную суперника, Банада головою намагався зробити знижку на Ковальця, але м'ячем заволодів Камінські.

49' "Олені" змусили гостей помилятися на своїй половині поля, але довести справу до удару по воротах так і не змогли.

48' Ковалець порушив правила в центрі поля проти Девіда. Гості відповіли фолом проти Пашаєва.

47' Оджіджа-Офое виконав подачу з правого флангу, хтось із захисників Олександрії головою вибив м'яч.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершився з мінімальною перевагою Гента!

44' Лучкевич не встиг до м'яча після флангової передачі, а потім Банада пробивав ногою мерів з 20-ти, але м'яч пролетів поруч з лівим верхнім кутом воріт Камінські!

42' Гості тримають м'яч в центрі поля, з нетерпінням чекаючи свистка на перерву

40' Пашаєв пройшов у центр по правому флангу, а потім вирішив виконати коротку передачу, але Лучкевичу було незручно її приймати.

38' Ще один кутовий заробили господарі, все закінчилося ударом Трет'якова набагато вище воріт.

37' Затяжна атака Олександрії завершилася кутовим ударом. Гречишкін з кута поля вирішив виконати розрізний пас низом, але м'яч прилетів до гравця Гента.

35' Асаре поставив підніжку Трет'якову, Максиму навіть знадобилася допомога медиків.

33' Класна атака від Олександрії: пішла подача з лівого флангу, Банада головою пробив з 10-и метрів, але Камінські перевів м'яч над поперечиною!

30' Гості заробили кутовий зліва. Пішла подача в центр, Нгадеу головою пробив по воротах, але Олександрію врятувала штанга!

25' Сітало набрав високу швидкість, вбіг в штраний майданчик суперника, а потім прострілив на лінію воротарської зони з правого краю, а Трет'яков "пролетів" повз м'яч.

20' Мірошниченко заблокував простріл з правого краю штрафного майданчика, кутовий ні до чого небезпечного не привів.

15' Пішла дуже висока подача з кута поля, Банада знову мав шанс пробити, але не вийшло.

10' Атака Гента завершилася навісною подачею з правого флангу, але м'яч прилетів прямо в руки воротарю.

6' Гол! Пропускає Олександрія! Депуатр отримав м'яч на лінії штраної площі, а потім спокійно пробив з-під Пашаєва в лівий нижній кут.

5' Трет'яков отримав м'яч на лівому фланзі атаки, але не заробив лише аут.

3' Лучкевич головий пробивав по воротах після навісної подачі з лівого флангу, воротар відбив кулаком!

1' Матч розпочався!

Гравці виходять на поле.

Стали відомі стартові склади команд

С 3 жовтня, Олександрія прийматиме Гент в рамках 2 туру групи І Ліги Європи.

Матч відбудеться у Львіві на стадіоні Арена Львів о 19:55.

Пряма трансляція матчу на телеканалі Футбол1. Також онлайн матч можна дивитися ТУТ.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію гри Олександрія - Гент у прямому ефірі, розпочинаючи з 19:40.

У 1 турі Олександрія поступилася фавориту групи - Вольфсбургу (3:1), а Гент виявився сильнішим за Сент-Етьєн (3:2).

Нагадаємо, що 3 жовтня зіграє свою гру й київське Динамо. Суперником киян стане швейцарський Лугано.