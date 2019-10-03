УЄФА назвав номінантів на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів

На сайті УЄФА представлені чотири претенденти на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів.

Союз європейських футбольних асоціацій оголосив список претендентів на титул найкращого гравця другого туру найпрестижнішого клубного турніру Європи.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Актуально: УЄФА оголосив претендентів на найкращий гол тижня у Лізі чемпіонів

На сайті УЄФА представлені чотири претенденти на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів.

УЄФА оголосив претендентів на найкращий гол тижня у Лізі чемпіонів УЄФА оголосив претендентів на найкращий гол тижня у Лізі чемпіонів

До списку потрапили автори трьох дублів і головний герой розгрому Тоттенгема:

Луїс Суарес (Барселона), дубль якого приніс Барселоні вольову перемогу над Інтером (2:1)

Серж Гнабрі (Баварія), який забив 4 голи у ворота Тоттенгема (7:2)

Ашраф Хакімі (Боруссія Д), що двічі відзначився у воротах Славії (2:0)

Денніс Бонавентуре (Брюгге), два м'ячі якого майже поховали Реал на Бернабеу (2:2)

Віддати голос за свого фаворита можна на сайті турніру за посиланням.