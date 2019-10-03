УЄФА назвав номінантів на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів

Союз європейських футбольних асоціацій оголосив список претендентів на титул найкращого гравця другого туру найпрестижнішого клубного турніру Європи.
Про це повідомляється на офіційному сайті організації.
Актуально: УЄФА оголосив претендентів на найкращий гол тижня у Лізі чемпіонів
На сайті УЄФА представлені чотири претенденти на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів.
УЄФА оголосив претендентів на найкращий гол тижня у Лізі чемпіонів УЄФА оголосив претендентів на найкращий гол тижня у Лізі чемпіонів
До списку потрапили автори трьох дублів і головний герой розгрому Тоттенгема:
Луїс Суарес (Барселона), дубль якого приніс Барселоні вольову перемогу над Інтером (2:1)
Серж Гнабрі (Баварія), який забив 4 голи у ворота Тоттенгема (7:2)
Ашраф Хакімі (Боруссія Д), що двічі відзначився у воротах Славії (2:0)
Денніс Бонавентуре (Брюгге), два м'ячі якого майже поховали Реал на Бернабеу (2:2)
Віддати голос за свого фаворита можна на сайті турніру за посиланням.
❓❓❓ Who ya got ❓❓❓— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 2 October 2019
⭐ Luis Suarez
⭐ Emmanuel Bonaventure
⭐ Achraf Hakimi
⭐ Serge Gnabry#UCL | #POTW | @FTBSantander