Лугано - Динамо: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо в рамках другого туру групового етапу Ліги Європи на виїзді зіграє з Лугано. Зустріч відбудеться сьогодні, 3 жовтня.

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На думку експертів Парі Матч, віце-чемпіон України є фаворитом протистояння з бронзовим призером швейцарської ліги. На перемогу Лугано в цьому матчі букмекери дають коефіцієнт 3,95, на нічию - 3,50, а на перемогу Динамо - 2,10.

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На те, що Лугано не поступиться в домашній зустрічі (виграє або зіграє внічию), можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,79, а на те, що Динамо набере очки в гостях - 1,31.