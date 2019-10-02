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Де Пена: Я щиро захоплююся українцями - як ви боретеся за свої права, за краще життя

Сьогодні 22:25 76 0
Захиснику киян імпонує відкритість українців
Де Пена: Я щиро захоплююся українцями - як ви боретеся за свої права, за краще життя
#Динамо, #Лугано

Джерело - dynamo.kiev.ua.

Захисник київського Динамо Де Пена дивився документальний фільм про події на Майдані.

Про це зізнався сам футболіст в інтерв'ю журналісту Валерію Пригорницькому.

"Ще до приїзду в Україну я дивився документальний фільм про події на Майдані, які відбулися в 2013 році. Я щиро захоплююся українцями - як ви боретеся за свої права, за краще життя. Мені імпонує ваша відкритість, порядність і доброта.

Я вважаю, людина, приїжджаючи в чужу країну, повинен поважати звичаї і традиції цієї країни. Без знання мови це неможливо. Я тричі на тиждень займаюся з репетитором, вивчаю мову. Дружина так і зовсім вчить мову мало не кожен день", - сказав Де Пена.

Раніше, Динамо прибуло до Швейцарії.

Нагадаємо, за словами Буяльського кияни два дні розбирали гру Лугано.

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