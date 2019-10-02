Де Пена: Я щиро захоплююся українцями - як ви боретеся за свої права, за краще життя

Джерело - dynamo.kiev.ua.
Захисник київського Динамо Де Пена дивився документальний фільм про події на Майдані.
Про це зізнався сам футболіст в інтерв'ю журналісту Валерію Пригорницькому.
"Ще до приїзду в Україну я дивився документальний фільм про події на Майдані, які відбулися в 2013 році. Я щиро захоплююся українцями - як ви боретеся за свої права, за краще життя. Мені імпонує ваша відкритість, порядність і доброта.
Я вважаю, людина, приїжджаючи в чужу країну, повинен поважати звичаї і традиції цієї країни. Без знання мови це неможливо. Я тричі на тиждень займаюся з репетитором, вивчаю мову. Дружина так і зовсім вчить мову мало не кожен день", - сказав Де Пена.
Раніше, Динамо прибуло до Швейцарії.
Нагадаємо, за словами Буяльського кияни два дні розбирали гру Лугано.