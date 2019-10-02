Михайличенко: Попов і Цітаішвілі є гравцями основного складу команди

Джерело - Чемпіон.
Денис Попов і Георгій Цітаішвілі можуть завтра взяти участь у матчі Лугано - Динамо.
Про це заявив наставник киян Олексій Михайличенко.
"Попов і Цітаішлві можуть вийти завтра на поле? Вони знаходяться в основній обоймі команди. Хто потрапить до заявки на матч вирішимо завтра. Що це гравці основного складу команди, у цьому ніхто не має сумніватися", - зазначив Михайличенко.
Раніше, стали відомі арбітри на матч Ліги Європи Лугано - Динамо.
Нагадаємо, Шевченко погодився очолити Мілан, але поставив дві умови.